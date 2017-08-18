Эмери: в «ПСЖ» хотят помочь Неймару стать лучшим в мире футболистом

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери прокомментировал переход нападающего Неймара из «Барселоны» и отметил, что клуб хочет помочь игроку стать лучшим в мире.
«Неймар — отличный игрок, один из лучших в мире. В раздевалке и во время тренировок он ведет себя абсолютно нормально по отношению ко всем. В «ПСЖ» все игроки великолепные, и они счастливы, что такой футболист пришёл в наш клуб. Все мы этого хотели.
Мы хотим развиваться вместе с Неймаром и помочь ему стать лучшим в мире футболистом. Будем работать над этим. Вместе мы станем ещё сильнее. Он способен на всё и находится в прекрасном физическом состоянии», — цитирует Эмери ESPN FC.
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