Атаманенко рассказал о продаже билетов на матчи «Спартака» в Лиге чемпионов

Коммерческий директор ФК «Спартак» и стадиона «Открытие Арена» Александр Атаманенко рассказал о том, как будет проходить продажа билетов на игры Лиги чемпионов.
«Мы планируем открыть продажи на матчи Лиги чемпионов сразу после получения результатов жеребьёвки. А именно — на первый домашний матч в этом турнире планируем старт продаж 25 августа, а на последующие — 28 августа. Как обычно, продажи на каждый матч пройдут в несколько этапов. Первые приоритетные периоды продаж предусмотрены для держателей абонементов сезона-2017/18. У них будет возможность выкупить своё место и одно дополнительное, не занятое абонементом. Исключение составляют места, которые клуб обязан по регламенту Лиги чемпионов предоставить для УЕФА, официальных лиц и гостевой команды. Владельцы абонементов на такие места смогут приобрести два билета на свободные места. Эти болельщики получат персональное письмо по e-mail перед стартом продаж и будут уведомлены о том, что необходимо выбрать другие места.
Следующий этап продаж — для держателей карт лояльности, в том числе банковских карт болельщика. Они смогут приобрести по одному билету на карту. По завершении этого этапа билеты должны поступить в свободную продажу — также по одному билету на одну учётную запись. Но мы предполагаем, что в связи с большим спросом дело до неё не дойдёт: все билеты будут раскуплены. Их стоимость, а также другую детальную информацию вы сможете в скором времени найти на нашем сайте.
Учитывая повышенный интерес к матчам Лиги чемпионов и меры, направленные на минимизацию чёрного рынка, для данных мероприятий принято решение о применении авансовой оплаты и двухэтапном получении купленных в онлайне билетов. На первом этапе покупателю на почту придёт подтверждение электронного бронирования. А на втором — за два-три дня до игры — поступит билет.
Все привилегии для наших юных болельщиков, которые действуют в рамках чемпионата России, распространяются и на матчи Лиги чемпионов. Напомним, что по карте Spartak Kids болельщики могут приобрести билеты со скидкой 75%. Кроме того, для тех, у кого нет такой карты, действует стандартный детский тариф. Он предполагает покупку билета за 50% от его стоимости. Указанные скидки действуют на билеты на нижний ярус семейной трибуны C, где оборудован специальный детский городок», — цитирует Атаманенко сайт «Спартака».