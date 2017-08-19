Бубнов: на мой взгляд, «Спартак» возьмёт три очка в матче с «Локомотивом»

Экс-футболист «Спартака» Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 7-го тура РФПЛ между красно-белыми и «Локомотивом» (19 августа).
«Дерби станет испытанием для обеих команд. У «Локомотива» сейчас нет нападающего, проблемы с атакой налицо, но подопечные Юрия Сёмина умеют грамотно закрываться. И всё же, на мой взгляд, «Спартак» возьмёт три очка. Турнирная ситуация красно-белых слишком неприглядная, чтобы ещё ухудшать, а на своём поле они, безусловно, выложатся на сто процентов. Прогноз — 2:1», — приводит слова Бубнова портал Sportbox.
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