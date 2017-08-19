Бубнов: думаю, Каррера как минимум доработает в «Спартаке» до зимней паузы

Бывший игрок «Спартака», а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о нынешнем положении дел в московской команде, предположив, что главный тренер спартаковцев Массимо Каррера сохранит свой пост по меньшей мере до окончания осенней части сезона.
«Думаю, Каррера как минимум доработает до зимней паузы. Если какие-то изменения будут, то только после осенней части сезона, когда прояснится положение дел в команде. Сейчас «Спартак» ждёт Лига чемпионов, и там ещё больше нагрузка на команду будет. Посмотрим, как команда будет с этим справляться и где она будет находиться в турнирной таблице РФПЛ.
Что касается функциональной подготовки игроков, то не думаю, что Каррера, готовя команду в зимнюю паузу и став с ней чемпионом, что-то изменил. Может быть, изменилось отношение футболистов. Тренер ждал и просил усиления, поскольку с тем составом, который был в прошлом году, сложно было бы выступать в Лиге чемпионов и чемпионате России, решая задачу отстоять титул и, наверное, выйти из группы в Лиге чемпионов. Прошлогодний состав эти задачи успешно решать был не в состоянии.
Об усилении было много разговоров. Нужен как минимум ещё один центральный защитник высокого класса. Нужны более классные крайние защитники. Я считаю, что у команды нет плеймейкера высокого уровня — он тоже нужен. И для ротации состава и конкуренции нужен ещё один забивной нападающий. Скорее всего, об этом и шёл разговор Карреры с руководством», — отметил Бубнов в видеоролике, опубликованном на собственном канале эксперта в YouTube.