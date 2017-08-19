Анчелотти: Хуммельс испытывал проблемы с желудком, замена Мюллера — тактическая

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти дал оценку встрече с «Байером» (3:1) на старте нового сезона Бундеслиги, а также прокомментировал замены, проведённые во втором тайме матча в Мюнхене.
«Это была сложная игра. Мы не лучшим образом защищались и оставляли слишком много места между линиями. Мы должны улучшить свою игру и действовать более компактно.
Что касается замен, Хуммельс испытывал проблемы с желудком, а замена Мюллера была тактическим решением. Мы хотели изменить систему игры», — цитирует специалиста пресс-служба мюнхенцев.
«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги