Херрлих: «Байер» играл в Мюнхене смело, и нам нечего стыдиться

Главный тренер «Байера» Хейко Херрлих оценил поражение своей команды от «Баварии» (1:3) в стартовом матче нового сезона Бундеслиги, отметив хорошую игру подопечных в нападении.
«Поражение никогда не бывает приятным, однако я думаю, что нам не следует стыдиться проделанной работы. Мы сыграли смело впереди и получили массу возможностей для взятия ворот. В целом мы можем быть довольны созданными голевыми моментами, но должны быть более эффективными. Эта победа «Баварии» абсолютно заслуженна», — приводит послематчевый вердикт специалиста пресс-служба мюнхенского клуба.
«Бавария» выиграла у «Байера» в первом матче сезона Бундеслиги