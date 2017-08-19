«Милан» отказывается от уплаты бонусов Ньянгу в случае его трансфера

У нападающего «Милана» М'Байе Ньянга возникли разногласия с руководством клуба, которые мешают осуществлению сделки по переходу футболиста в «Спартак» либо в любую другую команду. По сведениям итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, форвард рассчитывает получить бонусы в случае своей перепродажи, поскольку ранее договорился об этом с бывшими руководителями клуба. Новые боссы «Милана» не готовы выплачивать данные бонусы, поскольку соглашение не было зафиксировано в письменном виде, и средства были обещаны лишь в устной форме.
Ранее сообщалось, что руководство «Милана» надеется продать нападающего в «Спартак» и пытается убедить игрока и его агента Мино Райолу принять предложение красно-белых. Сам же футболист хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. «Спартак» готов заплатить за нападающего € 18 млн.