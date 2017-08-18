«Милан» намерен убедить Ньянга принять предложение «Спартака»

Руководство «Милана» надеется продать нападающего М’Байе Ньянга в «Спартак» и пытается убедить игрока и его агента Мино Райолу принять предложение красно-белых, сообщает Milan News 24. Накануне состоялась встреча между Райолой и спортивным директором россонери Массимилиано Мирабелли.
В ходе встречи Райола рассказал, что Ньянг отказывается от варианта с Россией из-за желания играть в Италии, Испании, Германии или Англии. На сегодняшний день помимо «Спартака» в услугах 22-летнего нападающего заинтересован «Торино», но предложение туринцев не столь выгодное для «Милана», как от «Спартака». Ньянг же, по словам Райолы, предпочёл бы перейти в «Торино», нежели в «Спартак».
Красно-белые готовы заплатить за нападающего € 18 млн, в то время как «Торино» предлагает € 12 млн.
Несмотря на то что Ньянг не хочет переезжать в Россию, в «Милане» хотят переубедить игрока и его агента. В ближайшее время Мирабелли должен встретиться с Райолой и Ньянгом, чтобы попытаться убедить принять предложение «Спартака».