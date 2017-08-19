«Крылья Советов» расторгли контракт с защитником Божиным

«Крылья Советов» и защитник Сергей Божин договорились о досрочном расторжении контракта, сообщает пресс-служба самарского клуба. 22-летний футболист выступал за самарцев с 2011 года и за это время провёл 35 матчей в основном составе, забив 1 гол.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что самарский клуб также покинет грузинский голкипер Георгий Лория. Он перейдёт в «Анжи», контракт с махачкалинцами будет подписан на следующей неделе. Цвета самарцев 31-летний Лория защищал с 2015 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 25 матчах РФПЛ и пропустил 33 гола.