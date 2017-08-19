«Сток Сити» – «Арсенал»: текстовая онлайн-трансляция начнётся в 19:30

Сегодня, 19 августа, в Сток-он-Тренте на стадионе «Бет365 — Британниа» состоится матч второго тура АПЛ между «Сток Сити» и «Арсеналом». Встреча начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Сток Сити» – «Арсенал».
Ранее команды встречались друг с другом 105 раз. 25 матчей завершились победой «Сток Сити», 24 раза команды сыграли вничью, 56 раз сильнее оказались футболисты «Арсенала».
Последняя встреча между этими командами состоялась в мае 2017 года и завершилась гостевой победой «Арсенала» со счётом 4:1.