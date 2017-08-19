Наставник «Тулузы»: понятия не имею, как противостоять Неймару. Плана у меня нет

Главный тренер «Тулузы» Паскаль Дюпра в преддверии гостевого матча третьего тура чемпионата Франции с «ПСЖ», который состоится 20 августа, поделился мнением о новичке команды соперника нападающем Неймаре.
«Неймар – счастье, подарок, который свалился с неба на Лигу 1, однако я понятия не имею, как противостоять ему. У меня нет плана на этот счёт», — приводит слова Дюпра Le Figaro.
Неймар этим летом покинул «Барселону» и перешёл в «ПСЖ». В матче предыдущего 2-го тура бразильский форвард дебютировал в Лиге 1 и помог парижанам на выезде разгромить «Генгам» (3:0), забив гол и отметившись результативной передачей.
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