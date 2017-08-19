Тарасов может перейти в «Спартак»

По информации «Чемпионата», «Спартак» рассматривает вариант приобретения полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова.
В игроке заинтересован главный тренер красно-белых Массимо Каррера. Вопрос будет решён после 20 августа, когда владелец «Спартака» Леонид Федун вернётся из Франции.
Действующий контракт 30-летнего футболиста с «железнодорожниками» истекает летом 2018 года.
Напомним, что в «Локомотив» Тарасов, являющийся воспитанником «Спартака», перешёл в 2010 году.
19 августа в рамках 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграет на «Открытие Арене» с «Локомотивом».
В последних трёх матчах «Спартак» набрал три очка и занимает девятое место в турнирной таблице РФПЛ.
Тарасов: «Спартак» для меня просто команда, которую надо обыграть