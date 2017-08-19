«Зенит» отправился в Пермь на матч с «Амкаром» без Дзюбы

«Зенит» отправился в Пермь на выездной матч седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром», который состоится 20 августа, сообщает официальный сайт клуба.
В составе команды из Санкт-Петербурга 20 футболистов, среди которых не оказалось нападающего Артёма Дзюбы.
Голкиперы: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Бранислав Иванович, Луиш Нету, Эмануэль Маммана, Максим Карпов, Иван Новосельцев, Доменико Кришито.
Полузащитники: Далер Кузяев, Александр Ерохин, Леандро Паредес, Кристиан Нобоа, Матиас Краневиттер.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Дмитрий Полоз, Александр Кокорин, Андрей Панюков.