Турецкий агент: «Зенит» просил помочь трудоустроить и Жулиано, и Дзюбу

Агент Доган Эрджан, участвовавший в сделке по переходу полузащитника Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче», рассказал, что петербургский клуб просил помочь с трудоустройством не только бразильца, но и российского форварда Артёма Дзюбы.
«Из „Зенита“ обратились за помощью в вопросе трудоустройства Жулиано и Артёма Дзюбы, так как Манчини на них не рассчитывает. Изначально мы предложили Жулиано „Бешикташу“, но в клубе ответили, что у них нет места для игрока. Спустя несколько дней появился вариант с „Фенербахче“. Что касается „Трабзонспора“, то с ними я вообще не встречался, разговор вели другие люди. Знаю, что они были готовы заплатить примерно 10 миллионов евро и бонусы, но игрок предпочёл перейти в „Фенербахче“, — цитирует агента турецкое интернет-издание Ajansspor.
На прошлой неделе стало известно, что «Трабзонспор» подал жалобу в ФИФА на переход Жулиано из «Зенита» в «Фенербахче». Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что претензии «Трабзонспора» бессмысленны.
9 августа в Турции сообщили, что «Фенербахче» начал переговоры о трансфере Дзюбы.