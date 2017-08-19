По информации «Чемпионата», в это трансферное окно нападающий Карлос Бакка мог перейти в «Локомотив» на правах аренды. Её стоимость составляла € 2 млн, зарплата колумбийского игрока — € 3,5 млн за сезон.
«Локомотив» был готов пойти на эти условия, но не смог во время согласовать трансфер 30-летнего игрока. В результате Бакка перешёл из «Милана» в «Вильярреал».
Transfermarkt оценивает стоимость аренды колумбийского нападающего в € 2,5 млн.
В прошлом сезоне Бакка провёл 32 матча в итальянском чемпионате и забил 13 голов.
«Вильярреал» объявил о переходе Бакки из «Милана» на правах аренды