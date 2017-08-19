Молодёжную команду «Спартака» наградили золотыми медалями первенства России

Молодёжная команда «Спартака» перед началом матча 7-го тура российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Локомотив» на стадионе «Открытие Арена» была награждена золотыми медалями первенства России прошлого сезона.
Награды молодым футболистам вручили первый вице- президент Российского футбольного союза Никита Симонян и генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов.
В прошлом сезоне молодёжная команда красно-белых заняла первое место в первенстве, опередив на два очка ЦСКА.
Видео можно посмотреть в «Твиттере».
«Спартак» проведёт церемонию награждения молодёжной команды перед игрой с «Локо»