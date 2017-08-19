Ари: ругательства с моей стороны никогда не направлены в адрес игроков или судьи

Восстанавливающийся после травмы форвард «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» в 7-м туре РФПЛ, который проходит в эти минуты. Бразилец смотрит игру в ложе для прессы.
«У нас в первом тайме было три шанса, но не забили. А «Спартак» свои моменты реализовал. В этом и есть футбол.
Из ложи прессы смотрю матч впервые. Тут спокойнее, чем на фанатском секторе. Ну и я стараюсь себя контролировать, потому что тут камеры. На прошлой игре переживал куда сильнее.
Если ругаюсь, то на португальском, чтобы никто не понял. А вообще, ругательства с моей стороны никогда не направлены в сторону игроков или судьи — только чтобы в целом выразить эмоции", — сказал Ари в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Локомотив». Идёт второй тайм, счёт — 2:1 в пользу красно-белых.