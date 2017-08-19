Сёмин: Дзюба — игрок «Зенита», могу комментировать действия только своих игроков

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после победы над «Спартаком» (4:3) в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги не стал отвечать на вопрос, может ли нападающий «Зенита» Артём Дзюба продолжить карьеру в составе «железнодорожников». Ранее сообщалось, что «Локомотив» претендует на форварда сине-бело-голубых.
«Могу комментировать действия игроков, которые у меня тренируются, проходили медосмотр и подписали контракт. Дзюба – игрок «Зенита», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Галина Козлова.
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