В. Баринов: функционально «Локомотив» подготовлен лучше всех

Народный артист РФ, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» (4:3) в матче 7-го тура РФПЛ.
«Матч просто огонь! Я очень рад победе «Локомотива». Просто фантастика! У меня сердце выскочило два раза, но удалось поймать.
Два первых гола «Спартака» были забиты очень быстро, но они не были логичны — просто случайность.
Если посмотреть на голы «Локомотива», то можно понять, что они забивают на последних минутах. Это говорит о том, что функционально команда Юрия Сёмина лучше всех подготовлена», — сказал Баринов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Мурадом Давыдовым.
Д. Баринов: пусть говорят, что «Локо» посыплется, а мы будем играть и выигрывать