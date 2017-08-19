Болельщики «Спартака» поддержали Селихова после дерби

Болельщики «Спартака» поддержали голкипера Александра Селихова после поражения в дерби с «Локомотивом» (3:4) в седьмом туре российской Премьер-Лиги. Поклонники красно-белых не жалели тёплых слов в адрес 23-летнего футболиста, когда он вышел к ним по окончании матча.
Селихов сменил Артёма Реброва в рамке ворот «Спартака» после поражения в матче 4-го тура РФПЛ с «Зенитом» (1:5). В трёх матчах чемпионата Александр пропустил шесть голов — два от ЦСКА и четыре от «Локомотива».
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