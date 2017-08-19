Кафельников: «Спартаку» в игре с «Локо» не хватило ровно одного полевого игрока

Олимпийский чемпион по теннису, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников выразил уверенность в том, что удаление полузащитника Александра Самедова повлияло на ход матча 7-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Локомотивом» (3:4).
«Я ожидал результата, а результативный матч или нет, меня это мало волновало. Хотелось, конечно, победы, но мы, к сожалению, её не добились. Удаление Самедова сказалось на матче. Играли вдесятером против одиннадцати. Не хватило ровно одного полевого игрока», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Колышевым.
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