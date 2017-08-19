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Скрипченко извинился перед болельщиками «Анжи» за 0:6 в матче с «Рубином»

19 августа 2017, суббота. 22:30 Футбол

Главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко извинился перед болельщиками после поражения в матче 7-го тура РФПЛ с «Рубином». Встреча проходила в Казани на стадионе «Казань Арена» и завершилась со счётом 6:0 в пользу хозяев. Махачкалинцы проводили первый матч под руководством Скрипченко, который сменил на посту главного тренера Александра Григоряна.

«Я хочу принести извинения болельщикам за игру.Мне не удалось придать тот импульс, который они ждали.Будем работать, чтобы исправить ситуацию», — цитирует Скрипченко пресс-служба «Анжи».

Скрипченко — после 0:6 в игре с «Рубином»: неприятно, болезненно и очень стыдно
Источник: Официальный сайт ФК "Анжи" Сообщить об ошибке
Теги
Анжи ФК Рубин Вадим Скрипченко Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
19 августа 2017, суббота
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