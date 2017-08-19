Д. Баринов: «Зенит» неплохо начал, но пускай следит за «Локомотивом»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов после победы над «Спартаком» со счётом 4:3 в гостевом матче 7-го тура РФПЛ дал интервью, в котором его спросили, согласен ли он с мнением, что красно-зелёные являются главным конкурентом «Зенита» в борьбе за чемпионство в нынешнем сезоне российского чемпионата.
«Мы играем на победу в каждом матче, а на таблицу не смотрим. На таблицу будем смотреть, когда чемпионат будет заканчиваться. „Зенит“ неплохо начал, но пускай „Зенит“ за нами следит, а не мы за ним», — сказал Баринов в эфире телеканала «Наш футбол».
На данный момент «Зенит» и «Локомотив» лидируют в РФПЛ, имея в активе по 16 очков. «Зенит» провёл на игру меньше.