Арустамян: Жонатас переходит из «Рубина» в «Ганновер» примерно за € 9 млн

Спортивный комментатор Нобель Арустамян сообщил, что нападающий «Рубина» Жонатас продолжит карьеру в немецком «Ганновере».
«Жонатас попрощался с командой. Завтра у него медосмотр. Игрок переходит в «Ганновер». Сумма трансфера — около 9 млн евро. Как бы много ни забивал Жонатас, «Рубину» важно было его продать. Слишком высокая зарплата и большая трансферная стоимость год назад», — написал Арустамян на своей странице в социальной сети «Твиттер».
Накануне главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев заявил, что Жонатас покинет клуб из-за финансовой ситуации казанцев.