«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче с «Жироной»

«Жирона» и мадридский «Атлетико» сыграли вничью в матче первого тура испанской Примеры. Встреча проходила в Жироне на стадионе «Мунисипаль де Монтиливи» и завершилась со счётом 2:2.
В середине первого тайма Кристиан Стуани оформил дубль за три минуты. В середине второго тайма «Атлетико» остался в меньшинстве — с поля был удален Антуан Гризманн. На 78-й минуте Анхель Корреа отыграл один мяч, а семь минут спустя Хосе Мария Хименес забил второй мяч в ворота «Жироны».
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