Конте: мне не приставляют пистолета к виску и не говорят – побеждай или уходи

Главный тренер «Челси» Антонио Конте отметил, что ему требуется время для построения более сильного коллектива.
«У меня есть ещё два года, этот сезон и следующий, чтобы поработать в этом клубе, и если у нас все пойдёт хорошо, мы будем преуспевать и реализовывать свои амбиции, то можно будет продолжить работу и дальше. Я не вижу проблем в будущем. У меня ещё два года по контракту, но если наши цели будут совпадать, то можно будет работать и дальше. Думаю, я нахожусь в том клубе, в котором должен быть, на этом этапе своей карьеры. Конечно, у меня своё видение процесса, и я вижу его именно так, и я повторюсь: нам надо продолжать работать, иногда очень медленно продолжать прогрессировать, чтобы построить что-то стоящее. Нам объективно необходимо время.
Мне нравится мыслить позитивно, и в прошлом сезоне мы пошли по новому пути, трудному пути, — говорит тренер. — Несмотря на то, что мы стали чемпионами в первом сезоне, и это было потрясающе, нам надо продолжать двигаться по этому пути дальше, раз уж мы его выбрали, чтобы развиваться и чтобы заложить прочный фундамент, позволить клубу быть всегда на первых строчках в таблице АПЛ, сражаться и побеждать в Лиге чемпионов, потому что у «Челси» именно такие амбиции.
Но я повторяю: нам необходимо время, и нужно набраться терпения и работать. В данный момент есть люди, которые много работают, чтобы улучшить ситуацию, есть люди, которые стараются добиться лучшего для клуба, и болельщики должны быть счастливы.
Мне никто не приставляет пистолета к виску и не говорит: побеждай или уходи. Я могу пообещать только одно: работать, работать и работать, и пытаться сделать всё, что могу, для этого клуба. И если мы сможем победить, я буду счастлив. Но иногда получается так, что ты побеждаешь, но ничего серьёзного на будущее не строишь", — цитирует Конте сайт «Челси».