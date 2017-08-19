А. Давыдов: что-то у Аленичева не получается, но не всегда в этом виноват он

Главный тренер «Зенита-2» Анатолий Давыдов поделился впечатлениями от выездного матча 9-го тура ФНЛ с «Енисеем» (1:2) и поддержал наставника красноярцев Дмитрия Аленичева.
«Мы просматривали две последние игры соперника. Очень агрессивно играл, много забивал, мало пропускал, действовал с хорошим давлением. Мы это ожидали. В этой игре было много прострелов в исполнении игроков «Енисея». По отдаче и настрою мне свою команду упрекнуть не в чем, потому что ребята молодые, команда только собрана. Мозги у нас в середине поля — это Костя Зырянов, который уже налаживает игру, при нем команда успокаивается.
Поздравляю «Енисей», у вас стоит задача выйти в РФПЛ. О судействе говорить не хочу, но я посмотрел повтор второго пропущенного гола — там у забивающего было полтора метра вне игры. Думаю, мы разберемся с этой ситуацией. Претензии у тренеров всегда есть, больше всего по второму забитому мячу. Инспектор посмотрит, примет какое-то решение.
Я поздравил Аленичева с победой, пожелал удачи. Человек известный, работает квалифицированно, что-то не получается, но не всегда в этом виноват он. Вчера после тренировки поговорили. Больше о футбольном, но не сильно значимом для вас», — цитирует Давыдова сайт ФНЛ.