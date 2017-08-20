«Севилья» и «Эспаньол» сыграли вничью, Банега получил красную карточку

«Севилья» и «Эспаньол» разошлись миром на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в первом туре Примеры. Игра завершилась со счётом 1:1. Клеман Лангле вывел хозяев вперёд на 26-й минуте, спустя девять минут Лео Баптистау установил окончательный результат противостояния.
Под занавес игры полузащитник хозяев Эвер Банега был удалён с поля, оставив «Севилью» вдесятером.
Во втором туре «Севилья» поедет в гости к «Хетафе», команда из Барселоны примет «Леганес».
Турнирная таблица чемпионата Испании доступна на «Чемпионате».
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