175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

«Севилья» и «Эспаньол» сыграли вничью, Банега получил красную карточку

20 августа 2017, воскресенье. 01:19 Футбол

«Севилья» и «Эспаньол» разошлись миром на поле стадиона «Рамон Санчес Писхуан» в первом туре Примеры. Игра завершилась со счётом 1:1. Клеман Лангле вывел хозяев вперёд на 26-й минуте, спустя девять минут Лео Баптистау установил окончательный результат противостояния.

Под занавес игры полузащитник хозяев Эвер Банега был удалён с поля, оставив «Севилью» вдесятером.

Во втором туре «Севилья» поедет в гости к «Хетафе», команда из Барселоны примет «Леганес».

Турнирная таблица чемпионата Испании доступна на «Чемпионате».

Испания - Примера. 1-й тур
19 августа 2017, суббота. 23:15 МСК
Севилья
Севилья
1 : 1
Эспаньол
Барселона
1:0 – Лангле – 26, 1:1 – Баптистау – 35
Удаления: Банега, 84 – нет
«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче с «Жироной»
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Севилья Эспаньол Эвер Банега
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
01:19 «Севилья» и «Эспаньол» сыграли вничью, Банега получил красную карточку
00:59 Коломейцев: Тарасов помог мне надеть щитки, так что забивал с его помощью
00:55 Скрипченко в дебютном матче повторил худший результат «Анжи» в РФПЛ
00:54 «Индепендьенте» согласился продать Ригони в «Зенит» за € 10,5 млн
00:45 Хусаинов: фол Алексея Миранчука на Глушакове – это прямая красная карточка
00:45 Вальверде: «Барселону» многому научили два поражения от «Реала» в Суперкубке
00:30 Цорк: если требования «Боруссии» по Дембеле будут удовлетворены, мы отпустим его
00:29 Дзагоев: главное, чтобы сборная вернула любовь фанатов, которая была в 2008 году
00:24 «Лас-Пальмас» заинтересован в переходе Сонга из «Рубина»
00:20 ЦСКА просматривает 26-летнего грузинского нападающего
00:10 Рыбусь: думаете, Сёмин — типичный тренер старой школы? Ничего подобного
19 августа 2017, суббота
23:54 А. Давыдов: что-то у Аленичева не получается, но не всегда в этом виноват он
23:45 Паулиньо не поможет «Барселоне» в игре с «Бетисом» из-за бюрократических проблем
23:43 Клуб Дьякова добился первой победы в Турции, «Галатасарай» возглавил чемпионат
23:39 «Наполи» стартовал в Серии А с выездной победы над «Вероной»
23:27 Конте: мне не приставляют пистолета к виску и не говорят – побеждай или уходи
23:21 Сигурдссон: в первые дни в Казани я получил травму, но сейчас всё в порядке
23:09 «Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче с «Жироной»
23:02 Аскасибар, которым интересовался «Зенит», перейдёт в «Штутгарт» за $ 8,5 млн
22:56 Гризманн в 253-м матче впервые удалён с поля в Примере
22:52 «Ницца» одержала первую победу в чемпионате Франции в дебютном матче Снейдера
22:50 Мацуев: есть обеспокоенность за «Спартак» в канун Лиги чемпионов
22:47 «Рубин» — «Анжи» — 6:0. Видеообзор самой крупной победы казанцев в РФПЛ
22:43 Арустамян: Жонатас переходит из «Рубина» в «Ганновер» примерно за € 9 млн
22:39 «Зенит» сделал «Индепендьенте» улучшенное предложение о трансфере Ригони
22:37 Д. Баринов: «Зенит» неплохо начал, но пускай следит за «Локомотивом»
22:32 Меркулов: согласен с мнением, что «Урал» заслуживал победы в матче с ЦСКА
22:30 Скрипченко извинился перед болельщиками «Анжи» за 0:6 в матче с «Рубином»
22:27 Тошич: я не веду переговоров с «Партизаном» и не вернусь туда
22:19 Бердыев: «Рубин» потеряет многих игроков. Жонатас завтра улетает в новый клуб
22:15 Гладилин: болельщикам «Спартака» необходимо поговорить с командой
22:13 Бубнов: Карреру не нужно трогать. Ну как можно без усиления?!
22:11 «Янг Бойз» перед ответным матчем с ЦСКА сыграл вничью с «Цюрихом»
22:09 Победа над «Анжи» стала самой крупной для «Рубина» в российской Премьер-Лиге
22:05 Гол Вагнера Лав не спас «Аланьяспор» от поражения в матче с «Бурсаспором»
21:59 Бердыев — о матче «Рубина» с «Анжи»: иногда крупная победа может быть во вред
21:57 Рахимов: не понимаю, почему у «Спартака» нет усиления
21:55 Скрипченко — после 0:6 в игре с «Рубином»: неприятно, болезненно и очень стыдно
21:55 Гол в концовке принёс «Факелу» победу над «Балтикой»
21:50 «Анжи» в первом матче после ухода Григоряна проиграл «Рубину» со счётом 0:6
21:36 Мостовой: сегодняшний «Спартак»: от ЦСКА — два, ещё где-то. Хорошо, есть Промес
21:36 Слуцкий: это очень тяжёлое время для меня и для игроков «Халл Сити»
21:27 Гол Коноплянки помог «Шальке» выиграть у «РБ Лейпциг»
21:23 В. Денисов: рад вернуться в строй и надеюсь, что дальше будет только лучше!
21:23 «Арсенал» проиграл «Сток Сити», Хесе забил в дебютном матче в АПЛ
Все новости RSS
Партнерский контент