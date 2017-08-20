Бартра посвятил свой гол в ворота «Вольфсбурга» жертвам теракта в Барселоне

Воспитанник «Барселоны» Марк Бартра, ныне защищающий цвета дортмундской «Боруссии», посвятил свой гол в ворота «Вольфсбурга» (3:0) в первом туре Бундеслиги жертвам теракта в столице Каталонии. Футболист отличился на 27-й минуте, и, глядя на небеса, поцеловал траурную повязку на руке.
Бартра родился и вырос в Каталонии, прошёл через клубную академию «Барсы» и сам стал жертвой атаки на автобус команды из Дортмунда 11 апреля 2017 года.
По официальным данным, в результате терактов в Испании 17 августа погибли 14 человек, 130 пострадали, до сих пор в больницах остаются более 50 человек.
«Боруссия» Д стартовала в Бундеслиге с разгромной победы над «Вольфсбургом»