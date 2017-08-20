Фанаты ЦСКА избили на вокзале в Берне мигранта из Туниса, похитившего кошелёк

По окончании первой встречи ЦСКА с «Янг Бойз» (1:0) в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов мигрант из Туниса вытянул кошелек у фаната армейцев на вокзале в Берне и попытался убежать. Болельщик московского клуба вместе со своим товарищем догнали вора, повалили на землю и нанесли ему телесные повреждения, пишет швейцарское издание 20 minuten.
По данным журналистов, в результате инцидента уроженец Туниса получил серьёзные травмы и был доставлен в больницу, а россияне отправлены в полицейский участок вместе с сообщником вора. Информации о личностях граждан России нет.
Ответная игра соперников состоится 23 августа в Москве.
Ученик Карпина помог Гончаренко. 5 выводов по игре ЦСКА в Швейцарии
Без острых нападающих и угловых ЦСКА забил в Берне благодаря помощи со стороны бывшего подопечного Валерия Карпина в «Мальорке».