Гризманну грозит дисквалификация от двух до четырёх игр

Арбитр встречи «Жироны» и «Атлетико» (2:2) в первом туре Примеры Хуан Мануэра внёс в протокол матча мнение о событиях середины второго тайма, по итогам которых форвард мадридского клуба Антуан Гризманн получил красную карточку.
«На 66-й минуте Антуан Гризманн был удалён по следующей причине: после вынесенного мной предупреждения за симуляцию он произнёс оскорбительную в мой адрес фразу. После матча французский игрок отправился в судейскую, чтобы извиниться, рассчитывая тем самым на смягчение наказания, предусмотренного 10-й статьёй Дисциплинарного кодекса», — приводит выдержку из протокола испанское издание AS.
Согласно кодексу, при проявлении неуважения к арбитру игрок может быть дисквалифицирован на два или три матча. В случае явных оскорблений футболист может быть отстранён от участия в четырёх играх. При более серьёзных проступках спортсменам грозит дисквалификация от четырёх до двенадцати матчей.
Фрагмент с удалением Гризманна доступен для просмотра в «Твиттере».