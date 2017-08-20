«Амкар» — «Зенит»: команды определились с игровой формой на матч

«Амкар» и «Зенит» определились с игровой формой на матч седьмого тура РФПЛ. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.
«Зенит» сыграет с белом, «Амкар» выйдет на поле в красно-черных футболках. Встреча состоится в Перми на стадионе «Звезда». Главный судья — Алексей Матюнин из Москвы, помогать ему будут Константин Шаламберидзе (Москва) и Илья Елеференко (Москва). Резервный рефери — Алексей Амелин (Тула).
«Чемпионат» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РФПЛ «Амкар» — «Зенит».
Фото доступно в «твиттере» «Зенита».