Вальверде: неожиданный уход Неймара заставил «Барселону» немного изменить планы

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде дал понять, что рассчитывает на усиление команды за счёт средств, вырученных от продажи нападающего Неймара в «ПСЖ».
«В любой момент важный игрок может получить травму, это надо учитывать. Потеря Неймара была чем-то неожиданным, она заставила нас немного изменить планы. Мы должны поработать в другом направлении, чтобы вновь вернуться на высочайший уровень. Мы должны сделать шаг вперёд, а не оглядываться в прошлое», — приводит слова Вальверде интернет-портал Goal.
Вальверде: «Барселону» многому научили два поражения от «Реала» в Суперкубке