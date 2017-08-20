Вальверде: «Барселону» многому научили два поражения от «Реала» в Суперкубке

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде поделился впечатлениями от ответного матча Суперкубка Испании с «Реалом» (0:2). Общий счёт противостояния – 5:1 в пользу «сливочных».
«Два матча против «Реала» мне очень помогли. Да, мы потерпели два поражения, но временами показывали хорошую игру. Знаем, что нам нужно многое улучшить. Команда потерпела серьезное поражение, но два этих матча с „Реалом“ многому нас научили.
Понятно, что мы должны найти свой собственный путь. Я ясно представляю свой собственный стиль футбола — интенсивная игра с первой минуты и до последней, прессинг. Будем искать решение», — цитирует Вальверде Mundo Deportivo.
«Атлетико» в меньшинстве отыгрался с 0:2 и вырвал ничью в матче с «Жироной»