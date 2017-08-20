Конте: Канте способен приспособиться к любому партнёру

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил мнение, что полузащитник Н'Голо Канте может адаптироваться к игре любого партнёра.
«Думаю, мы все знаем, каким игроком является Н’Голо. Я считаю, что он вырос как футболист и очень здорово прибавил в прошлом сезоне. Тогда он играл с Сеском Фабрегасом или Неманьей Матичем, и, полагаю, он провёл великолепный сезон. Конечно, он может приспособиться к любому партнёру, будь то футболист, который использует силовую игру, или же тот, кто более техничен и больше склонен к тактическим маневрам.
В этом сезоне мы выпускали Канте в паре с Фабрегасом, потому что у нас нет других доступных полузащитников. Теперь Бакайоко готов, и у меня есть ещё один вариант", — цитирует Конте сайт «Челси».
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