Манчини: Шатов, Дзюба, Жирков и Анюков травмированы

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини в преддверии гостевого матча седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром» высказал мнение о том, что игра состоится на искусственном газоне, а также прокомментировал отсутствие некоторых футболистов.
«Да, безусловно, нам на нём играть значительно тяжелее, чем на натуральном газоне, но на результате это не должно сильно сказаться.
Шатов и Дзюба травмированы, как и Жирков с Анюковым", — заявил Манчини в эфире телеканала «Наш футбол».
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Амкар» — «Зенит». Начало — в 15:00 мск.
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