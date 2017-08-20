Кокорин забил гол в пятом матче РФПЛ кряду

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин отметился голом в матче седьмого тура российской Премьер-Лиги с «Амкаром».
Таким образом, 26-летний форвард сумел забить гол уже в пятом матче российского чемпионата кряду.
Ранее нападающему трижды удавалось отличиться в трёх матчах РФПЛ подряд в 2013 и 2014 году, когда он выступал в составе московского «Динамо».
Кокорин на данный момент с шестью голами возглавляет гонку бомбардиров российской Премьер-Лиги сезона-2017/18.
Посмотреть гол Кокорина можно в «Твиттере».
Кокорин забил гол в четвёртом матче РФПЛ подряд впервые в своей карьере