Гаджиев: «Амкар» дал шанс «Зениту» один раз, и они его не упустили

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев выступил на пресс-конференции после домашнего поражения от «Зенита» (0:1) в матче 7-го тура российской Премьер-Лиги.
«Это была единственная пока игра, где мы второй тайм сыграли хуже, чем первый. До этого обычно играли вторые таймы лучше, в том числе и в Краснодаре в прошлом туре. Мне сложно сказать, почему так получилось. Психологические проблемы, возможно, – прижались к воротам. Ещё во втором тайме фланги хуже играли, а для нас это очень важно. Если Занев ещё шёл вперёд, то Милькович в перерыве пожаловался на плохое состояние. Он был очень расстроен в Краснодаре, что не забил, и тут тоже. Он сказал, что больше 10 минут не выдержит во втором тайме. Нельзя сказать, что «Зенит» имел моменты для взятия ворот. Но шанс дали им один раз. А там мастера хорошие. И они его не упустили. Один гол принёс им победу, а нам поражение.
Мы знали состав «Зенита» и знали варианты, как они будут играть. И предположения оказались правильными. Но, на самом деле, это не имеет принципиального значения, кто играет. Главное – знать варианты, как он играет. Если вместо одного игрока появляется другой, будет немного другое исполнение — и всё. Главное для нас было – успевать за ситуацией и перекрывать направление атак соперника. В первом тайме нам удавалось быстро играть в одно касание и создавать напряжение у ворот соперника. Во втором тайме этого не было. Оборона низко садилась, а группа атаки наоборот пыталась отбирать мячи. Возможно, эмоции зашкаливали. А первым таймом я доволен. Была голевая ситуации у Мильковича и пара неплохих атак.
Ожидается ли усиление состава? У нас окно закрыто, мы должники, и нам не дают возможности приобретать новичков. Если рассчитаемся с долгами, нам откроют окно или форточку и, возможно, кого-то приобретём", — заявил Гаджиев, слова которого приводит официальный сайт «Амкара».