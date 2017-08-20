Дубль Пантелеева помог «Спартаку-2» сыграть вничью с «Ротором-Волгоград»

В матче 9-го тура первенства Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Ротор-Волгоград». Встреча завершилась вничью со счётом 2:2.
Гости вышли вперёд на 14-й минуте, когда точным ударом отметился Александр Сидоричев. На 26-й минуте красно-белые сумели отыграться — гол провёл Владислав Пантелеев. Вновь повести в счёте волгоградский клуб сумел на 73-й минуте — отличился Иван Дранников. Однако почти сразу же хозяева счёт сравняли — Пантелеев оформил дубль.
В таблице ФНЛ «Спартак-2» (14 очков) располагается на 8-й строчке, а «Ротор-Волгоград» (6) занимает 19-е место.