«Марсель» дома сыграл вничью с «Анже»

В матче 3-го тура французской Лиги 1 встречались «Марсель» и «Анже». Игра, прошедшая на стадионе «Велодром» в Марселе, завершилась вничью со счётом 1:1.
Хозяева вышли вперёд на 17-й минуте, когда точным ударом отметился Клинтон Н'Джие. На 70-й минуте счёт сравнял Карл Токо Экамби.
В концовке «Марсель» остался вдесятером — в компенсированное ко второму тайму время прямую красную карточку получил Лукас Окампос.
«Марсель», стартовавший в новом сезоне с двух побед, впервые потерял очки. «Анже», в активе которого одна победа, во второй раз сыграл вничью.