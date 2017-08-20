В Италии утверждают, что «Спартак» ждёт решения Ньянга до 22 августа

Нападающий «Милана» М'Байе Ньянг всё ещё может перейти в московский «Спартак» несмотря на сомнения самого игрока в целесообразности переезда в российский клуб, сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы. По информации источника, «Спартак» готов ждать окончательный ответа от 22-летнего форварда до 22 августа. Если Ньянг согласится на переход в стан красно-белых, «Спартак» заплатит за трансфер € 20 млн.
Ранее появлялась информация о том, что руководство «Милана» надеется продать Ньянга в «Спартак» и пытается убедить игрока и его агента Мино Райолу принять предложение красно-белых. Сам игрок якобы отказывается от варианта с Россией из-за желания играть в Италии, Испании, Германии или Англии.
«Милан» намерен убедить Ньянга принять предложение «Спартака»