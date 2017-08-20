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Засеев: тренер ругал после матча, «Уфа» не в первый раз упускает победу в конце

20 августа 2017, воскресенье. 20:11 Футбол

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев прокомментировал итоги гостевого матча 7-го тура РФПЛ с «Динамо». Встреча на «Арене Химки» завершилась со счётом 1:1.

«Всегда команда, которая проигрывает, считает матч упущенным. Обидно пропускать в конце. Тем более что, даже когда пропустили, у нас было ещё время. Не знаю, почему мы так реагируем на эти вещи. Концентрации, наверное, не хватает, нужно быть внимательнее. Духота была, играть было непросто. Если бы вместо водопоя игра продолжилась, она была бы живее и веселее. Сыграли как сыграли. Старались. После матча тренер ругал, ведь мы уже не в первый раз упускаем победу в концовке. Думаю, будет лучше. Временами мы показываем тот футбол, который хотим видеть, а временами теряемся.

Вызов Стоцкого в сборную? Он заслужил. И в том сезоне неплохо смотрелся, и постепенно становится нашим лидером, и любую позицию закрыть может — кроме вратарской. Мы все его поздравили и пожелали ему закрепиться", — передаёт слова Засеева корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.

Семак: обидно в конце пропускать, немножко «Уфе» не хватило
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ФК Динамо Москва ФК Уфа Азамат Засеев Дмитрий Стоцкий
Новости. Футбол
20 августа 2017, воскресенье
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