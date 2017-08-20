Почеттино: «Тоттенхэм» был лучше «Челси» по всем параметрам, но не повезло

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнее поражение от «Челси» (1:2) в матче второго тура английской Премьер-лиги.
«Разочарован, потому что «Тоттенхэм» заслуживал большего в матче с «Челси». Однако соперник сыграл строго, нанеся два удара в створ и забив два гола. Мы доминировали на поле и были лучше, но если ты не играешь строго, то проигрываешь, как мы сегодня.
По сравнению с прошлым сезоном сделали шаг вперёд. В сегодняшней встрече «Тоттенхэм» был намного лучше соперника по всем параметрам. Я не зол, поскольку доволен нашей игрой. Продолжаем работать. Впереди ещё много матчей.
Что касается того, мог бы Льорис сыграть лучше в эпизоде со вторым пропущенным голом, то да, конечно, но это футбол. Важно выступление всей команды, а не отдельного игрока. Нам сегодня не повезло.
Мы снова проиграли на «Уэмбли»? А что мы или я можем сделать? Это восприятие ситуации со стороны СМИ. Говорил раньше и скажу снова, что дело не в стадионе. Играя таким образом, как сегодня, мы можем выиграть много матчей», — цитирует Почеттино BBC Sport.