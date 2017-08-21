Вертонген: очевидно, «Тоттенхэм» в матче с «Челси» заслуживал победу

Защитник «Тоттенхэм Хотспур» Ян Вертонген считает, что его команда своей игрой заслужила очки в противостоянии с «Челси» (1:2) во втором туре АПЛ. «Шпоры» потерпели поражение на поле стадиона «Уэмбли», где у команды неудачно складываются дела.
«Просто посмотрите матч, и вы увидите, что дело здесь вовсе не в «Уэмбли». Очевидно, мы заслуживали победу в этой игре, поскольку доминировали в течение как минимум 80 минут. Мы чувствовали себя настолько сильными и даже в перерыве не нервничали, мы сказали: «Мы собираемся победить, мы собираемся перевернуть ход встречи».
Мы должны были ждать гола, который сравняет счёт, и когда он был забит, была ожидаема не только ничья, но, на мой взгляд, даже победа», — приводит мнение защитника клубная пресс-служба.