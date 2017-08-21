Зидан: никто из игроков «Реала» не просил меня отпустить его в другой клуб

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подчеркнул, что никто из его подопечных не выражал желания сменить клубную прописку. Французский специалист сказал об этом после матча 1-го тура чемпионата Испании с «Депортиво». Играя на выезде, «сливочные» победили галисийскую команду со счётом 3:0.
«Никто из игроков «Реала» не просил меня отпустить его в другой клуб. Я хочу такую команду, какую имею в своём распоряжении в данный момент. Но до закрытия трансферного окна может произойти всё, что угодно», — цитирует Зидана Marca.
Зидан: в «Реале» нет команды «А» и команды «Б»