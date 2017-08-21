Мата: игроки «МЮ» не теряют голову от успешного начала сезона АПЛ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал победу над «Суонси Сити» (4:0) в матче второго тура чемпионата Англии. В первом туре «МЮ» с тем же счётом выиграл у «Вест Хэм Юнайтед».
«Неделя закончилась просто замечательно, „МЮ“ снова одержал очень убедительную победу, хотя счёт 4:0, возможно, всё же был слишком крупным. Одно можно сказать наверняка: у нас есть основания быть довольными той уверенностью и решимостью, что мы показываем на поле. Но в команде понимают, что это только начало.
Мы не теряем голову от успешного начала сезона. Впереди матч с «Лестером», было бы здорово уйти на международный перерыв с 9 очками в 3 матчах", — цитирует Мату сайт «МЮ».
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