С. Индзаги: «Лацио» должен был играть лучше, но неделю назад мы победили «Юве»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился впечатлениями от ничьей с клубом СПАЛ (0:0) в домашнем матче первого тура итальянской Серии А.
«Мы могли и должны были играть лучше. Впрочем, СПАЛ был хорош, причём не только в обороне, но и в атаке. Мы не смогли победить, нужно было создавать больше моментов. Семь дней назад мы обыграли «Ювентус». Иногда важно учитывать контекст и обстоятельства матча. Возможно, команде не хватило эмоций.
У нас такие же цели, как и в прошлом сезоне. Нужно оставаться высоко и постараться занять наилучшее место в Серии А", — цитирует Индзаги Football Italia.
Тотти: следить за матчем «Ромы» с трибуны очень тяжело