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Экс-защитник «Спартака» Пареха назначен новым капитаном «Севильи»

21 августа 2017, понедельник. 18:27 Футбол

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха стал новым капитаном «Севильи», сообщается на официальном сайте клуба. Первым вице-капитаном андалузцев назначен Даниэл Каррису, третьим – Серхио Эскудеро, четвёртым – Габриэль Меркадо.

В «Севилье» выбирали новых капитанов из-за ухода Висенты Иборры и Витоло, которые этим летом перешли в «Лестер Сити» и «Атлетико» соответственно.

Пареха принадлежал «Спартаку» с 2010 по 2014 год. В составе красно-белых аргентинец стал серебряным призёром РФПЛ в сезоне-2011/12.

«Севилья» и «Эспаньол» сыграли вничью, Банега получил красную карточку
Источник: Официальный сайт ФК "Севилья" Сообщить об ошибке
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ФК Севилья ФК Спартак Даниэл Каррису Николас Пареха
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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