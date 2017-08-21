Экс-защитник «Спартака» Пареха назначен новым капитаном «Севильи»

Бывший защитник «Спартака» Николас Пареха стал новым капитаном «Севильи», сообщается на официальном сайте клуба. Первым вице-капитаном андалузцев назначен Даниэл Каррису, третьим – Серхио Эскудеро, четвёртым – Габриэль Меркадо.
В «Севилье» выбирали новых капитанов из-за ухода Висенты Иборры и Витоло, которые этим летом перешли в «Лестер Сити» и «Атлетико» соответственно.
Пареха принадлежал «Спартаку» с 2010 по 2014 год. В составе красно-белых аргентинец стал серебряным призёром РФПЛ в сезоне-2011/12.
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