О. Гусев: должны побеждать «Маритиму» в Киеве и играть в Лиге Европы осенью

Полузащитник киевского «Динамо» Олег Гусев поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Маритиму» (24 августа). В первом матче команды сыграли вничью (0:0).
«Нас сразу предупредили, что в матче УПЛ со „Сталью“ (4:1) будет ротация. Был долгий перелёт в Португалию, ребята не до конца восстановились, всё-таки летели всю ночь, и осталось мало времени. Но на то мы, двадцать человек, и тренируемся, чтобы в нужный момент выйти и сделать результат.
Чего ждать от матча с „Маритиму“? Только победы. Другого выхода нет ни у нас, ни у болельщиков, ни у кого. Мы должны выигрывать и играть в Лиге Европы осенью", — цитирует Гусева сайт киевлян.
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