Экс-нападающий «Локомотива» Ниасс близок к переходу в «Фенербахче»

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, в прошлом выступавший за «Локомотив», может продолжить карьеру в Турции. Ниасс договорился с «Фенербахче» по условиям личного контракта и в ближайшее время должен официально перейти в турецкий клуб, утверждает Fotospor.
Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в аренде в «Халл Сити». Ниасс принял участие в 17 матчах АПЛ (12 — с первых минут), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда с «ирисками» рассчитан до 2020 года.