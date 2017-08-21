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Экс-нападающий «Локомотива» Ниасс близок к переходу в «Фенербахче»

21 августа 2017, понедельник. 18:55 Футбол

Нападающий «Эвертона» Байе Умар Ниасс, в прошлом выступавший за «Локомотив», может продолжить карьеру в Турции. Ниасс договорился с «Фенербахче» по условиям личного контракта и в ближайшее время должен официально перейти в турецкий клуб, утверждает Fotospor.

Вторую часть минувшего сезона нападающий провёл в аренде в «Халл Сити». Ниасс принял участие в 17 матчах АПЛ (12 — с первых минут), в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Контракт форварда с «ирисками» рассчитан до 2020 года.

Источник: Fotospor Сообщить об ошибке
Теги
ФК Фенербахче ФК Эвертон Байе Умар Ниасс Трансферы
Новости. Футбол
21 августа 2017, понедельник
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